ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вибухівка в бургері: дівчина намагалась підірвати військових на блокпосту

15:10 24.07.2026 Пт
1 хв
Зловмисниця передала пакунок з вибухівкою під приводом подяки
aimg Валерій Ульяненко
Вибухівка в бургері: дівчина намагалась підірвати військових на блокпосту Ілюстративне фото: український поліцейський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Чернігові затримали дівчину, яка намагалася підірвати військовослужбовців на блокпосту. Вона передала бійцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чернігівської області.

Інцидент трапився на виїзді з Чернігова у напрямку Києва. До блокпоста під’їхала дівчина та під приводом подяки та підтримки передала військовим кілька пакетів із їжею з McDonald’s, після чого одразу поїхала.

Військовослужбовці діяли за інструкцією і негайно перемістили отримані пакунки на безпечну відстань від людей та території блокпоста.

Саме це врятувало життя особового складу - усередині одного з бургерів виявили саморобний вибуховий пристрій.

Підозрювану розшукали та затримали оперативники Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ та прокурорами.

"Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру", - розповіли у поліції Чернігівщини.

Подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, у Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб у момент, коли той намагався закласти вибуховий пристрій під автомобіль українського військового.

Крім того, раніше контррозвідка СБУ не допустила подвійного вибуху у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чернігівська область Збройні сили України
Новини
РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці
РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України