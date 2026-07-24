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Взрывчатка в бургере: девушка пыталась взорвать военных на блокпосту

15:10 24.07.2026 Пт
1 мин
Злоумышленница передала пакет со взрывчаткой под предлогом благодарности
aimg Валерий Ульяненко
Взрывчатка в бургере: девушка пыталась взорвать военных на блокпосту Иллюстративное фото: украинский полицейский (Getty Images)
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В Чернигове задержана девушка, которая пыталась взорвать военнослужащих на блокпосту. Она передала бойцам самодельную взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald's.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Черниговской области.

Инцидент произошел на выезде из Чернигова в направлении Киева. К блокпосту подъехала девушка и под предлогом благодарности и поддержки передала военным несколько пакетов с едой из McDonald's, после чего сразу же уехала.

Военнослужащие действовали по инструкции и немедленно переместили полученные пакеты на безопасное расстояние от людей и территории блокпоста.

Именно это спасло жизнь личного состава - внутри одного из бургеров обнаружили самодельное взрывное устройство.

Подозреваемую разыскали и задержали оперативники Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ и прокурорами.

"Сейчас следователи Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные мероприятия. Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении", - рассказали в полиции Черниговщины.

Подробности дела правоохранители обещают обнародовать позже.

Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб в момент, когда тот пытался заложить взрывное устройство под автомобиль украинского военного.

Кроме того, ранее контрразведка СБУ не допустила двойной взрыв во дворе жилого комплекса в Ивано-Франковске.

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