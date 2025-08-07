UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Вибухи у Волгоградській області РФ: атаковано залізничну станцію, почалася пожежа

Фото: про наслідки атаки даних поки що мало (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 7 серпня невідомі дрони атакували місто Суровикине Волгоградської області РФ. Під ударом, імовірно, була залізнична станція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про атаку з'явилися приблизно 01:30 за київським часом. Незабаром канал SHOT уточнив, що атака почалася близько першої години ночі, було чути звуки дронів, а після близько 10 потужних вибухів.

Крім того, повідомлялося, що після нібито "падіння уламків" одного з дронів, у районі місцевої станції виникла пожежа.

 

Однак нещодавно Telegram ASTRA уточнив, що атака була на залізничну станцію. Після цього, почалася пожежа. Водночас канал пише, що підтверджень цієї інформації поки немає.

 

Зазначимо, що офіційних коментарів про атаку справді досі так і не було.

Також варто зазначити, що напередодні вибухів в аеропорту Волгограда ввели тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків.

Атаки по РФ

Нагадаємо, що 6 серпня невідомі дрони другу ніч поспіль атакували Ростовську область. Тоді внаслідок удару не території залізничної станції Тацинська знову виникла пожежа.

Детальніше про те, що було - читайте в матеріалі РБК-Україна.

