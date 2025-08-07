RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Взрывы в Волгоградской области РФ: атакована железнодорожная станция, начался пожар

Фото: о последствиях атаки данных пока мало (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа неизвестные дроны атаковали город Суровикино Волгоградской области РФ. Под ударом, вероятно, была железнодорожная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые сообщения об атаке появились примерно 01:30 по киевскому времени. Вскоре канал SHOT уточнил, что атака начались около часа ночи, было слышно звуки дронов, а после около 10 мощных взрывов.

Кроме того, сообщалось что после якобы "падения обломков" одного из дронов, в районе местной станции возник пожар.

 

Однако недавно Telegram ASTRA уточнил, что атака была на железнодорожную станцию. После этого, начался пожар. В то время канал пишет, что подтверждений данной информации пока нет.

 

Отметим, что официальных комментариев об атаке действительно до сих пор так и не было.

Также стоит отметить, что накануне взрывов в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Атаки по РФ

Напомним, что 6 августа неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали Ростовскую область. Тогда в результате удара не территории железнодорожной станции Тацинская снова возник пожар.

Подробнее о том, что было - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар