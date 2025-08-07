Взрывы в Волгоградской области РФ: атакована железнодорожная станция, начался пожар

Первые сообщения об атаке появились примерно 01:30 по киевскому времени. Вскоре канал SHOT уточнил, что атака начались около часа ночи, было слышно звуки дронов, а после около 10 мощных взрывов.

Кроме того, сообщалось что после якобы "падения обломков" одного из дронов, в районе местной станции возник пожар.

Однако недавно Telegram ASTRA уточнил, что атака была на железнодорожную станцию. После этого, начался пожар. В то время канал пишет, что подтверждений данной информации пока нет.

Отметим, что официальных комментариев об атаке действительно до сих пор так и не было.

Также стоит отметить, что накануне взрывов в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.