Невідомі дрони знову вдарили по залізничній станції у Ростовській області (відео)
Невідомі дрони другу ніч поспіль атакують Ростовську область. Внаслідок удару на території залізничної станції Тацинська знову спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу SHOT, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі.
Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, до цього був характерний звук прольоту БПЛА.
На місці прильоту в районі залізничної станції Тацинська спалахнула пожежа.
Після падіння уламків одного з ворожих безпілотників виникло загоряння в одному з районів станиці, попередньо, загорілося дерево.
Також про вибухи повідомили жителі міста Каменськ-Шахтинський.
Повітряні атаки на Ростовську область
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 5 серпня, ударні дрони також вдарили по станції Тацинська у Ростовській області.
Станція є логістичним центром для армії РФ. Через неї перевозиться продукція нафтової бази, а також відбувається завантаження зерна з розташованого неподалік елеватора.
Додамо, що 29 липня невідомі безпілотники атакували залізничну станцію міста Сальськ у Ростовській області. Внаслідок обстрілу було порушено рух поїздів і загорівся вантажний склад.
Крім того, тієї ж ночі дрони вивели з ладу тягову підстанцію залізничної станції "Двійна", що розміщена у селищі Орловський Ростовської області.