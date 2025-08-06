Невідомі дрони знову вдарили по залізничній станції у Ростовській області (відео)

Невідомі дрони другу ніч поспіль атакують Ростовську область. Внаслідок удару на території залізничної станції Тацинська знову спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Також про вибухи повідомили жителі міста Каменськ-Шахтинський.

Після падіння уламків одного з ворожих безпілотників виникло загоряння в одному з районів станиці, попередньо, загорілося дерево.

На місці прильоту в районі залізничної станції Тацинська спалахнула пожежа.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, до цього був характерний звук прольоту БПЛА.

Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу SHOT, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі.

Повітряні атаки на Ростовську область

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 5 серпня, ударні дрони також вдарили по станції Тацинська у Ростовській області.

Станція є логістичним центром для армії РФ. Через неї перевозиться продукція нафтової бази, а також відбувається завантаження зерна з розташованого неподалік елеватора.

Додамо, що 29 липня невідомі безпілотники атакували залізничну станцію міста Сальськ у Ростовській області. Внаслідок обстрілу було порушено рух поїздів і загорівся вантажний склад.

Крім того, тієї ж ночі дрони вивели з ладу тягову підстанцію залізничної станції "Двійна", що розміщена у селищі Орловський Ростовської області.