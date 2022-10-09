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Вибухи, відсутність зв'язку та інтернету. Федоров описав реалії "руского міра" у Мелітополі

Фото: Федоров описав реалії "руского міра" в Мелітополі без інтернету і зв'язку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники кожен день залякують людей, а також вимикають електрику в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

"Вибухи, стрілянина, постійне переміщення військових - залякування наших людей російські терористи іменують "навчаннями". А щоб люди звикали до відсутності елементарного комфорту та не могли спілкуватись з рідними, щодня вимикають електрику та глушать зв'язок та інтернет", - написав він.

Федоров зазначив, що загарбники тероризують жителів окупованого Мелітополя та району.

"Такий він - "рускій мір". Проте і йому скоро прийде кінець. Будуть бігти з нашої землі "освабадітєлі", не озираючись", - додав він.

Нагадаємо, вночі у Мелітополі пролунав потужний вибух.

Раніше Федоров повідомляв, що про перекидання російських ракетно-зенітних комплексів С-300 у бік Мелітополя.

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Мелітополь