Вибухи, відсутність зв'язку та інтернету. Федоров описав реалії "руского міра" у Мелітополі

Російські загарбники кожен день залякують людей, а також вимикають електрику в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова .

"Вибухи, стрілянина, постійне переміщення військових - залякування наших людей російські терористи іменують "навчаннями". А щоб люди звикали до відсутності елементарного комфорту та не могли спілкуватись з рідними, щодня вимикають електрику та глушать зв'язок та інтернет", - написав він.

Федоров зазначив, що загарбники тероризують жителів окупованого Мелітополя та району.

"Такий він - "рускій мір". Проте і йому скоро прийде кінець. Будуть бігти з нашої землі "освабадітєлі", не озираючись", - додав він.