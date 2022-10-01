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Російські війська перекидають "зенітки" С-300 до Мелітополя, - мер

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Мелітополь, Субота 01 жовтня 2022 13:55
Російські війська перекидають "зенітки" С-300 до Мелітополя, - мер Фото: Російські війська перекидають "зенітки" С-300 до Мелітополя (livejournal.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська перекидають ракетно-зенітні комплекси С-300 у бік тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони скупчуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не розголошуватимемо де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - заявив він.

Крім того, за словами Федорова, окупанти намагаються до 10 жовтня зібрати три тисячі "добровольців".

"Щоб відмовитися від "добровільної" участі, необхідно привести замість себе іншу людину", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через окупований Мелітополь йшла колона російської техніки та живої сили у бік Запоріжжя.

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Мелітополь Російська Федерація
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