В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров
Фото: В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух (twitter.com/brewerov)
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 8 жовтня було чутно звук потужного вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі. Прогримів гучний вибух", - зазначив мер.
Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, звук було чутно близько 00:01 години.
Міський голова вказав, що наразі всі подробиці уточнюються.
Нагадаємо, 6 жовтня у Мелітополі від ранку лунали звуки вибухів. На півночі міста спостерігався стовп чорного диму.
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