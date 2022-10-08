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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров

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Субота 08 жовтня 2022 00:19
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров Фото: В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 8 жовтня було чутно звук потужного вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі. Прогримів гучний вибух", - зазначив мер.

Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, звук було чутно близько 00:01 години.

Міський голова вказав, що наразі всі подробиці уточнюються.

Нагадаємо, 6 жовтня у Мелітополі від ранку лунали звуки вибухів. На півночі міста спостерігався стовп чорного диму.

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Мелітополь Війна Росії проти України
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