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Взрывы, отсутствие связи и интернета. Федоров описал реалии "русского мира" в Мелитополе

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Мелитополь, Воскресенье 09 октября 2022 18:58
Взрывы, отсутствие связи и интернета. Федоров описал реалии "русского мира" в Мелитополе Фото: Федоров описал реалии "русского мира" в Мелитополе без интернета и связи (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики каждый день запугивают людей, а также отключают электричество в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

"Взрывы, стрельба, постоянное перемещение военных - запигувание наших людей российские террористы именуют "обучением". А чтобы люди привыкали к отсутствию элементарного комфорта и не могли общаться с родными, ежедневно выключают электричество и глушат связь и интернет", - написал он.

Федоров отметил, что захватчики терроризируют жителей оккупированного Мелитополя и района.

"Такой он - "русский мир". Однако и ему скоро придет конец. Будут бежать с нашей земли "освободители", не оглядываясь", - добавил он.

Напомним, ночью в Мелитополе раздался мощный взрыв.

Ранее Федоров сообщал, что о перекидываниее российских ракетно-зенитных комплексов С-300 в сторону Мелитополя.

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