Вибухи та стрілянина у Криму: окупанти заявляють про роботу ППО
По всьому окупованому Криму, в тому числі в Сімферополі і Севастополі, лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".
Перше повідомлення про вибух і стрілянину з кулемету в селищі Кіровське з'явилось о 22:30. "Кримський вітер" повідомляв про це з посиланням на підписника.
Згодом почали надходити повідомлення про вибухи у Південній бухті та інших районах Севастополя, на аеродромі Бельбек, у Сімферополі та Красноперекопському районі, Судаку.
Була інформація про звук безпілотника у Красногвардійському районі та стрілянину в Феодосії.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував "гучні звуки" у Севастополі. За його версією, це сили ППО, які стріляли по повітряним цілям і влучили в 7 із них.
Удари по окупованому Криму
РБК-Україна писало про вибухи в Криму в ніч на 6 листопада. Повідомлялось, що в Сімферополі близько 02:30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йшлось про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.
Перед цим Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".
Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого в небо здійнявся дим.
Також 29 жовтня в різних куточках окупованого Криму пролунали вибухи та розпочалися пожежі - під ударом була щонайменше одна нафтобаза та ймовірно, військовий об'єкт.