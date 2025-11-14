ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вибухи та стрілянина у Криму: окупанти заявляють про роботу ППО

Крим, Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 02:09
UA EN RU
Вибухи та стрілянина у Криму: окупанти заявляють про роботу ППО Ілюстративне фото: вибухи в Криму (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По всьому окупованому Криму, в тому числі в Сімферополі і Севастополі, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Перше повідомлення про вибух і стрілянину з кулемету в селищі Кіровське з'явилось о 22:30. "Кримський вітер" повідомляв про це з посиланням на підписника.

Згодом почали надходити повідомлення про вибухи у Південній бухті та інших районах Севастополя, на аеродромі Бельбек, у Сімферополі та Красноперекопському районі, Судаку.

Була інформація про звук безпілотника у Красногвардійському районі та стрілянину в Феодосії.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував "гучні звуки" у Севастополі. За його версією, це сили ППО, які стріляли по повітряним цілям і влучили в 7 із них.

Удари по окупованому Криму

РБК-Україна писало про вибухи в Криму в ніч на 6 листопада. Повідомлялось, що в Сімферополі близько 02:30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йшлось про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Перед цим Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".

Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого в небо здійнявся дим.

Також 29 жовтня в різних куточках окупованого Криму пролунали вибухи та розпочалися пожежі - під ударом була щонайменше одна нафтобаза та ймовірно, військовий об'єкт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вибухи
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе