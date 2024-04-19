Вибухи у Сумах: росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі

Зазначається, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу у Сумах, попередньо, постраждалих немає.

На місці "прильоту" працюють екстренні служби, деталі атаки та наслідки з'ясовуються.

"Ракетний удар по Сумщині! Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення області. Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в заяві.

В адміністрації також закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, у разі оголошення - перебувати в укриттях.

Удари по Сумах та області ввечері 19 квітня

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю пізно ввечері у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Зокрема, фіксувалася загроза ударів противника із застосуванням балістичних ракет.

Пізніше, близько десятої вечора, стало відомо про вибухи, що чули жителі Конотопу Сумської області. Згодом мер цього міста Артем Семеніхін зазначив, що вони могли бути пов'язані з роботою ППО.

Крім того, стало відомо про кілька вибухів у Сумах.