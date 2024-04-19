Взрывы в Сумах: россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре

Отмечается, что в результате вражеского ракетного обстрела в Сумах, предварительно, пострадавших нет.

На месте "прилета" работают экстренные службы, детали атаки и последствия выясняются.

"Ракетный удар по Сумской области! Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения области. Сегодня, 19 апреля россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в заявлении.

В администрации также призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в случае объявления - находиться в укрытиях.

Удары по Сумам и области вечером 19 апреля

Ранее сообщалось, что в пятницу поздно вечером во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, фиксировалась угроза ударов противника с применением баллистических ракет.

Позже, около десяти вечера, стало известно о взрывах, которые слышны жители Конотопа Сумской области. Впоследствии мэр этого города Артем Семенихин отметил, что они могли быть связаны с работой ПВО.

Кроме того, стало известно о нескольких взрывах в Сумах.