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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

П'ятниця 19 квітня 2024 21:58
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У північних областях України та Києві ввечері 19 квітня було оголошено повітряну тривогу. Причиною є загроза балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку, о 21:50 тривогу було оголошено в Києві, а згодом і у області.

Станом на 21:55 червоним на мапі тривог відмічено північні, центральні та східні області.

Оновлено о 22:00.

Сигнал тривоги поширився і на західну частину України. Також Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у Чернігіаській області.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Удар окупантів по Дніпропетровській області

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня в Україні оголошували масштабну тривогу черз ракетні удари Російською Федерацією.

Під ударом опинилося місто Дніпро та область. Росіяни били по залізничній інфраструктурі, серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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