У Сумах пролунали вибухи

Мешканці Сум сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили Збройних сил України у Telegram .

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей вибухів у Сумах та не називають їхніх причин.

Жителям міста та області потрібно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Зазначимо, Повітряні сили попереджали, що в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, є загроза балістики. При цьому військові писали про ракету в Сумській області у бік Чернігівської області.