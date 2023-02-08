Вибухи у Сумах під час повітряної тривоги: в ОВА назвали причину

Сьогодні, 8 лютого, у мешканці Сум почули вибухи під час повітряної тривоги. Причиною були військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram .

"Щодо вибухів, які чули сьогодні мешканці міста Суми. Це були наші військові планові навчальні стрільби на полігоні", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 12:40 жителі Сум чули вибухи. При цьому у Дніпропетровській області повідомляли про роботу ППО.

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