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Вибухи у Сумах під час повітряної тривоги: в ОВА назвали причину

Ілюстративне фото: названо причину вибухів у Сумах під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 лютого, у мешканці Сум почули вибухи під час повітряної тривоги. Причиною були військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

"Щодо вибухів, які чули сьогодні мешканці міста Суми. Це були наші військові планові навчальні стрільби на полігоні", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 12:40 жителі Сум чули вибухи. При цьому у Дніпропетровській області повідомляли про роботу ППО.

Також ми писали, що сьогодні росіяни вкотре вдарили по Херсону, внаслідок чого загинув чоловік похилого віку.

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