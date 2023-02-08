RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Сумах во время воздушной тревоги: в ОВА назвали причину

Иллюстративное фото: названа причина взрывов в Сумах во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 февраля, в жители Сум услышали взрывы во время воздушной тревоги. Причиной были военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Насчет взрывов, которые слышали сегодня жители города Сумы. Это были наши военные плановые учебные стрельбы на полигоне", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня примерно в 12:40 жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО.

Также мы писали, что сегодня россияне в очередной раз ударили по Херсону, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьвибухиВойна России против Украинывоздушная тревога