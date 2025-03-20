Взрывы в Саратовской области РФ: дроны атакуют НПЗ в Энгельсе
Рано утром, 20 марта, россияне пожаловались на вызовы в Саратовской области. По их словам, неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей из Саратова и Энгельса, они проснулись около 4 часов утра от громкого звука сирен. Затем было слышно серию из нескольких взрывов. После этого очевидцы рассказали, что в районе местной нефтебазы в Энгельсе возник пожар, а также стали появляться кадры в соцсетях. В то же время некоторые каналы пишут, горят якобы исключительно обломки беспилотников.
Ранее губернатор Саратовской области предупреждал, что существует угроза атаки дронов по региону. Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.
Напомним, что прошлой ночью неизвестные беспилотники совершили атаку на город Кропоткин Краснодарского края. На местной нефтебазе был зафиксирован пожар.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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