Вибухи у Рязані: що могли атакувати невідомі дрони

У Рязані місцеві мешканці скаржаться на гучні вибухи в ніч на 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Небезпеку ударів безпілотниками в Рязані оголосили до опівночі 19 листопада.
Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатись там до відбою сигналу небезпеки.
Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.
Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над містом та областю.
"Дронова небезпека" оголошувалась над аеропортом Дягілево.
З'являлась інформація про роботу ППО.
Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ опублікував кілька відео із вибухами у Рязані і припустив, що невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.
Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.
Раніше РБК-Україна писало про малорозмірну повітряну кулю, яка, імовірно, атакувала Рязань. Російські структури вперше повідомили про таку загрозу атаки 18 листопада.
Відповідне попередження оголошували в Рязані та Рязанській області. За інформацією МНС, йдеться про новий тип повітряних цілей, щодо яких введено режим підвищеної готовності.
Також Рязанський НПЗ зазнав атаки 15 листопада. Тоді Генштаб ЗСУ повідомив, що Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по важливих військових та інфраструктурних об’єктах РФ, значно послабивши можливості ворога завдавати ракетно-бомбові удари. Серед них був НПЗ у Рязані. На території заводу були зафіксовано численні вибухи та масштабна пожежа.