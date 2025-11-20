RU

Взрывы в Рязани: что могли атаковать неизвестные дроны

Иллюстративное фото: пожарный МЧС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В Рязани местные жители жалуются на громкие взрывы в ночь на 20 ноября. Перед этим в городе объявляли "дроновую опасность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября.

Местным жителям традиционно советовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.

После двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Также местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.

"Дроновая опасность" объявлялась над аэропортом Дягилево.

Появлялась информация о работе ПВО.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал несколько видео со взрывами в Рязани и предположил, что неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

 

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы.

 

Атаки на Рязань

Ранее РБК-Украина писало о малоразмерном воздушном шаре, который, предположительно, атаковал Рязань. Российские структуры впервые сообщили о такой угрозе атаки 18 ноября.

Соответствующее предупреждение объявляли в Рязани и Рязанской области. По информации МЧС, речь идет о новом типе воздушных целей, в отношении которых введен режим повышенной готовности.

Также Рязанский НПЗ подвергся атаке 15 ноября. Тогда Генштаб ВСУ сообщил, что Украинские Силы обороны нанесли серии высокоточных ударов по важным военным и инфраструктурным объектам РФ, значительно ослабив возможности врага наносить ракетно-бомбовые удары. Среди них был НПЗ в Рязани. На территории завода были зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

