Взрывы в Рязани: что могли атаковать неизвестные дроны

Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября.

Местным жителям традиционно советовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.

После двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Также местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.

"Дроновая опасность" объявлялась над аэропортом Дягилево.

Появлялась информация о работе ПВО.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал несколько видео со взрывами в Рязани и предположил, что неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы.