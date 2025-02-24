Вибухи в Рязані: росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ і говорять про пожежу

У ніч на 24 лютого росіяни скаржилися на вибухи в Рязані (РФ). Місцеві жителі стверджують, що невідомі дрони атакують НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, канал Baza писав приблизно о 2:58, що місцеві жителі чули кілька вибухів, у місті нібито працювало ППО. За попередніми даними, мета невідомих дронів полягала в атаці по нафтопереробному заводу.
Як стверджують росіяни, після кількох гучних звуків вибухів, у районі підприємства з'явився дим. Інші канали пишуть, що почалася пожежа на НПЗ. У соцмережах публікували низку кадрів, водночас зазначали, що підтвердити їхню автентичність поки що неможливо.
Наразі жодної офіційної інформації з підтвердженням або ж спростуванням не було.
Нагадаємо, в ніч на 5 лютого підрозділи СБУ у взаємодії з Силами оборони успішно вразили ТОВ "Альанефть" у Краснодарському краї РФ. Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа.
Також ми писали, що в ніч на 11 лютого Сили безпілотних систем, ГУР і Сили спеціальних операцій атакували Саратовський нафтопереробний завод, який здійснював комплексну переробку нафти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.