Вибухи в Рязані: росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ і говорять про пожежу

Зокрема, канал Baza писав приблизно о 2:58, що місцеві жителі чули кілька вибухів, у місті нібито працювало ППО. За попередніми даними, мета невідомих дронів полягала в атаці по нафтопереробному заводу.

Як стверджують росіяни, після кількох гучних звуків вибухів, у районі підприємства з'явився дим. Інші канали пишуть, що почалася пожежа на НПЗ. У соцмережах публікували низку кадрів, водночас зазначали, що підтвердити їхню автентичність поки що неможливо.

Наразі жодної офіційної інформації з підтвердженням або ж спростуванням не було.