Взрывы в Рязани: россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ и говорят о пожаре

В ночь на 24 февраля россияне жаловались на взрывы в Рязани (РФ). Местные жители утверждают, что неизвестные дроны атакуют НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, канал Baza писал примерно в 2:58, что местные жители слышали несколько взрывов, в городе якобы работало ПВО. По предварительной данным, цель неизвестных дронов заключалась в атаке по нефтеперерабатывающему заводу.
Как утверждают россияне, после нескольких громких звуков взрывов, в районе предприятия появился дым. Другие каналы пишут, что начался пожар на НПЗ. В соцсетях публиковали ряд кадров, при этом отмечали, что подтвердить их подлинность пока невозможно.
На данный момент никакой официальной информации с подтверждением или же опровержением не было.
Напомним, в ночь на 5 февраля подразделения СБУ во взаимодействии с Силами обороны успешно поразили ООО "Альанефть" в Краснодарском крае РФ. После успешного попадания на объекте возник пожар.
Также мы писали, что в ночь на 11, февраля Силы беспилотных систем, ГУР и Силы специальных операций атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществлял комплексную переработку нефти.
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