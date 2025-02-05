Генштаб підтвердив ураження "міні-НПЗ" у Краснодарському краї

У ніч на 5 лютого, підрозділи Служби безпеки України (СБУ), у взаємодії з Силами оборони успішно уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Міні-НПЗ" Завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів, як розповідає Генштаб, позиціонується як "міні-НПЗ". Зокрема він залучений до поставки бензину й дизелю російським окупантам. Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа. Наразі результати ураження уточнюються. "Бук" Тим часом підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ успішно вдарили по зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Генштаб підтверджує успішне влучення й пошкодження цілі.