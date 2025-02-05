Генштаб підтвердив ураження "міні-НПЗ" у Краснодарському краї
У ніч на 5 лютого, підрозділи Служби безпеки України (СБУ), у взаємодії з Силами оборони успішно уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Міні-НПЗ"
Завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів, як розповідає Генштаб, позиціонується як "міні-НПЗ". Зокрема він залучений до поставки бензину й дизелю російським окупантам.
Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа. Наразі результати ураження уточнюються.
"Бук"
Тим часом підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ успішно вдарили по зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Генштаб підтверджує успішне влучення й пошкодження цілі.
Удари по території Росії
Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) з метою виснаження логістики й військової економіки ворога. Наприклад, цієї ночі росіяни жалілись на вибухи у Краснодарському краї. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.
Як пізніше розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, уражена нафтобаза належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тисяч тонн нафти на рік.
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