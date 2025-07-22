Вибухи в Ростовській області: невідомі дрони атакують аеродром "Міллерово"

Зокрема, стверджується, що дрони атакують військовий аеродром "Міллерово". На кадрах у соцмережах видно, що в районі об'єкта внаслідок прильотів виникають спалахи, а також є пожежа.

Перед цим у Міноборони РФ звітували, що нібито збили 12 безпілотників.

Зазначимо, що аеродром "Міллерово" - це стратегічний аеродром у Ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки піхоти РФ, що діє на сході та півдні України.