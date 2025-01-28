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РФ оснастила авіабазу "Міллерово" новими ангарами, укриттями та ППО: знімки з супутника

Вівторок 28 січня 2025 19:41
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РФ оснастила авіабазу "Міллерово" новими ангарами, укриттями та ППО: знімки з супутника Ілюстративне фото: РФ оснастила авіабазу "Міллерово" новими ангарами та ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські солдати вирішили посилити охорону авіабази "Міллерово", що у Ростовській області. Там було помічено нові укриття та ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Судячи із супутникових знімків Росія встановлює на авіабазі нові системи ППО і будує ангари для літаків. На авіабазі з'явилися нові позиції ППО С-300 та С-400, яких там не було ще в жовтні минулого року, на місці відкритих стоянок літаків побудовано або будують ангари.

Окрім цього супутникові знімки зафіксували будівництво ангарів на авіабазі Бельбек в окупованому Криму і на аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.

Атака на авіабазу "Міллерово"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ростовській області ввечері 23 грудня повідомляють про вибухи в районі аеродрому "Міллерово". Росіяни поскаржились на атаку дронів.

Також про атаку на "Міллерово" заявлялось 5 січня цього року. Тоді повідомлялось про атаку невідомих дронів на російський аеродром.

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