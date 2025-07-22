Взрывы в Ростовской области: неизвестные дроны атакуют аэродром "Миллерово"

В частности, утверждается, что дроны атакуют военный аэродром "Миллерово". На кадрах в соцсетях видно, что в районе объекта в результате прилетов возникают вспышки, а также есть пожар.

Перед этим в Минобороны РФ отчитывались, что якобы сбили 12 беспилотников.

Отметим, что аэродром "Миллерово" - это стратегический аэродром в Ростовской области. Он служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке пехоты РФ, которая действует на востоке и юге Украины.