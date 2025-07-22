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Взрывы в Ростовской области: неизвестные дроны атакуют аэродром "Миллерово"

Фото: в районе аэродрома виден пожар (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 21 июля, в Ростовской области РФ звучат взрывы. Россияне жалуются на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, утверждается, что дроны атакуют военный аэродром "Миллерово". На кадрах в соцсетях видно, что в районе объекта в результате прилетов возникают вспышки, а также есть пожар.

 

Перед этим в Минобороны РФ отчитывались, что якобы сбили 12 беспилотников.

Отметим, что аэродром "Миллерово" - это стратегический аэродром в Ростовской области. Он служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке пехоты РФ, которая действует на востоке и юге Украины.

 

Атака на аэродром "Миллерово"

Напомним, что обстрел данного аэродрома уже не первый. В частности, атака по объекту была вечером, 23 декабря 2024 года. Тогда, как писали СМИ, целями атаки могли быть штурмовики Су-25 ВВС России.

Также отметим, что в начале этого года стало известно, что россияне решили усилить охрану авиабазы. В частности, спутниковые снимки зафиксировали новые укрытия и ПВО.

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