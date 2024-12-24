У Росії дрони влучили в аеродром Міллерово: у Forbes назвали можливу мету атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пише видання, метою таких ударів по аеродромах РФ не завжди є знищення конкретних будівель або одиниць обладнання. На це впливає і використання Україною боєприпасів дальнього ураження - західних ракет і власних ракет та безпілотників. Це примушує росіян переміщувати свої сили все далі від лінії фронту.

За даними Forbes, минулого року комерційні супутники засікли десятки винищувачів Су-25 і Су-30 у Міллеровому. Однак вже цієї осені ті самі супутники зафіксували лише кілька Су-25.

Ймовірно, росіяни евакуювали свої літаки далі від лінії фронту на відстань понад 600 кілометрів. Однак це не значить, що атаки на аеродроми росіян безглузді. Адже тепер обмежено частоту польотів російських бойових літаків протягом тижня. Також обмежено час їхнього перебування над лінією фронту, що робить їх менш корисними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ростовській області ввечері 23 грудня повідомляють про вибухи в районі аеродрому Міллерово. Росіяни поскаржились на атаку дронів.