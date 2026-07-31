Вибухи на полігоні під Хмельницьким припинилися, з п'ятьма бійцями ССО нема зв'язку

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунали кілька вибухів у той момент, коли в місті не було повітряної тривоги.

Згодом у Силах спеціальних операцій підтвердили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією боєприпасів.