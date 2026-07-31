Взрывы на полигоне под Хмельницким прекратились, с пятью бойцами ССО нет связи

На полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой связи нет с пятью военнослужащими Сил специальных операций ВСУ. Еще трое бойцов получили ранения и попали в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 19:00, 31 июля связи нет с пятью военнослужащими Сил специальных операций. На месте происшествия продолжаются поисково-смотровые действия.
Кроме того, трое бойцов ССО получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.
Детонация боеприпасов на территории полигона завершилась по состоянию на 19.00 31 июля.
По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное производство.
Предварительная квалификация - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).
В ССО отметили, что предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причин происшествия.
Напомним, 31 июля в Хмельницком прогремели несколько взрывов в тот момент, когда в городе не было воздушной тревоги.
Впоследствии в Силах специальных операций подтвердили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов.