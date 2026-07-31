Взрывы на полигоне под Хмельницким прекратились, с пятью бойцами ССО нет связи

Поиски пяти пропавших

По состоянию на 19:00, 31 июля связи нет с пятью военнослужащими Сил специальных операций. На месте происшествия продолжаются поисково-смотровые действия.

Кроме того, трое бойцов ССО получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.

Детонация боеприпасов на территории полигона завершилась по состоянию на 19.00 31 июля.

Уголовное производство

По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное производство.

Предварительная квалификация - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

В ССО отметили, что предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причин происшествия.