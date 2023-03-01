Вибухи під Кременчуком: окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі", - написав він.

За його словами, інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Під час неї у Кременчуцькому районі пролунали вибухи.

Додамо, що під час тривоги на Сумщині пролунали звуки вибухів Це працювало ППО.

Крім того, сьогодні російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.

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