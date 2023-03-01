У Кременчуцькому районі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Сьогодні, 1 березня, увечері мешканці Кременчуцького району Полтавської області під час повітряної тривоги почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки не розкривають більш детальної інформації про надзвичайну подію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні сьогодні ввечері оголосили масштабну повітряну тривогу.

Також ми писали, що сьогодні російські військові обстріляли школу у Годиновому Яру Донецької області.

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