Вибухи у Пензі та Самарській області РФ: у районі НПЗ виникла пожежа

Дронова атака на Росію

В ніч на 2 серпня невідомі ударні дрони атакували кілька регіонів Російської Федерації.

Вибухи пролунали в Липецьку, Рязані, а також тимчасово окупованому Криму. Крім того, вибухи було чути в Таганрозі й Воронезькій області.

Попередньо, уражений військовий аеродром і нафтобази, в місцях прильотів спалахнули пожежі.

Додамо, що безпілотники атакували Росію і в ніч на 1 серпня. Зокрема, вибухи лунали у Таганрозі Ростовської області.

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