Вибухи у Пензі та Самарській області РФ: у районі НПЗ виникла пожежа

Невідомі дрони атакували російські Пензу і Самарську область. Внаслідок ударів виникла пожежа в районі НПЗ і на території двох оборонних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки і Telegram-канали.
У Самарській області о 02:40 було оголошено режим загрози ударних безпілотників. У Самарі були запроваджені тимчасові обмеження на польоти літаків.
Близько 05:00 жителі міста Новокуйбишевськ Самарської області повідомили про гучні звуки в небі.
Telegram-канал Exilenova+ розмістив відео очевидців, на якому видно, що безпілотники уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
Крім того, у місті Пенза прогриміли від п'яти до восьми вибухів.
За словами місцевих жителів, один із безпілотників був збитий системою ППО над лісом. На місці падіння уламків було видно хмару диму.
Водночас, очевидці зафільмували момент ураження дронами АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор".
АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор" розміщене у Пензі та пов'язане з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення.
Зокрема, завод виробляє:
Також у Пензі дрони вдарили по Радіозаводу.
В ніч на 2 серпня невідомі ударні дрони атакували кілька регіонів Російської Федерації.
Вибухи пролунали в Липецьку, Рязані, а також тимчасово окупованому Криму. Крім того, вибухи було чути в Таганрозі й Воронезькій області.
Попередньо, уражений військовий аеродром і нафтобази, в місцях прильотів спалахнули пожежі.
Додамо, що безпілотники атакували Росію і в ніч на 1 серпня. Зокрема, вибухи лунали у Таганрозі Ростовської області.
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