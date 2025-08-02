Взрывы в Пензе и Самарской области РФ: в районе НПЗ возник пожар

В Самарской области в 02:40 был объявлен режим угрозы ударных беспилотников. В Самаре были введены временные ограничения на полеты самолетов.

Около 05:00 жители города Новокуйбышевск Самарской области сообщили о громких звуках в небе.

Telegram-канал Exilenova+ разместил видео очевидцев, на котором видно, что беспилотники поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Удары дронов в Пензе

Кроме того, в городе Пенза прогремели от пяти до восьми взрывов.

По словам местных жителей, один из беспилотников был сбит системой ПВО над лесом. На месте падения обломков виднелось облако дыма.

В то же время, очевидцы сняли момент поражения дронами АО "Производственное объединение "Электроприбор".

АО "Производственное объединение "Электроприбор" размещено в Пензе и связано с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.

В частности, завод производит:

Средства криптозащиты связи - шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;

Коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;

Аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;

Комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.

Также в Пензе дроны ударили по Радиозаводу.