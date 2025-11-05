Вибухи в Орлі: очевидці повідомляють про спалахи і гуркіт у місті

Атаки на Орел

Як раніше писало РБК-Україна, невідомі дрони атакували Орел в ніч на 31 жовтня. У місті також лунали вибухи. Місцеві пабліки писали про роботу ППО.

Пізніше місцеві мешканці повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру.

Згодом інформацію про влучання в місцеву ТЕЦ підтвердив губернатор Андрій Кличков.

Він розповів, що на територію ТЕЦ впали уламки невідомого безпілотника, через що було пошкодження обладнання електропостачання. Але займання не сталось.

У той же день Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ. Для атаки використовувалися "Нептуни".

Як пояснили у ВМС, цей об'єкт забезпечував подачу електроенергії на військові підприємства регіону. Тому виведення його з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів.

Орловська ТЕЦ розташована в місті Орел і функціонує як одне з ключових джерел електро- і теплопостачання регіону. Станція забезпечує близько 40% потреб Орловської області в електроенергії та 65% - міста Орел у теплі.

Також Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.