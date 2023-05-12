Вибухи в окупованому Луганську: з'явилося відео з місця "прильоту"

У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи на території машинобудівного заводу. Очільник ОВА опублікував відео з місця "прильоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Сьогоднішня "бавовна" в Луганську як частина чергового перегрупування військ РФ. Чомусь запалав машинобудівний завод. Що там росіяни розташовували й ремонтували - не важко здогадатися", - написав Лисогор.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п'ятницю, 12 травня. Місцеві повідомили, що перед вибухами було чутно шум, який нагадує звук ракети.

Також раніше ми писали, що 10 травня біля окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) пролунала потужна "бавовна".

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