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Взрывы в оккупированном Луганске: появилось видео с места "прилета"

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Луганск, Пятница 12 мая 2023 20:40
Взрывы в оккупированном Луганске: появилось видео с места "прилета" Фото: в Луганске прогремели взрывы, горит машиностроительный завод (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Сегодняшние "хлопки" в Луганске как часть очередной перегруппировки войск РФ. Почему-то загорелся машиностроительный завод. Что там россияне располагали и ремонтировали - не трудно догадаться", - написал Лысогор.

Напомним, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы в пятницу, 12 мая. Местные сообщили, что перед взрывами был слышен шум, напоминающий звук ракеты.

Также ранее мы писали, что 10 мая возле оккупированного Северодонецка (Луганская область) прозвучал мощный "хлопок".

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