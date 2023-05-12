Взрывы в оккупированном Луганске: появилось видео с места "прилета"

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Сегодняшние "хлопки" в Луганске как часть очередной перегруппировки войск РФ. Почему-то загорелся машиностроительный завод. Что там россияне располагали и ремонтировали - не трудно догадаться", - написал Лысогор.