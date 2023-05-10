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Біля окупованого Сєвєродонецька пролунала потужна "бавовна", - глава міста

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Сєвєродонецьк, Середа 10 травня 2023 23:07
Біля окупованого Сєвєродонецька пролунала потужна "бавовна", - глава міста Фото: Голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нещодавно біля окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) пролунала потужна "бавовна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Росіяни не вважають це місто місцем для укріплення. Останнім часом окупаційна "влада" не влаштовує навіть показового відновлення", - йдеться у заяві.

Також Стрюк повідомив, що росіяни масово розселяються навколо окупованого міста, а нещодавно в Щедрищевому (район біля Сєвєродонецька - ред.) сталася ефективна "бавовна".

"Сєвєродонецький "Азот" росіяни зруйнували на 70 %. Все більш-менш цінне вони звідти вивезли", - повідомив глава міста.

Також Стрюк розповів, що місцеві колаборанти повивозили свої родини до захопленого Луганська.

Нагадаємо, що в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) загарбники затримують зарплату місцевим комунальникам. Люди живуть без грошей по декілька місяців.

Російські окупанти завдали значної шкоди житловому фонду Сєвєродонецька (Луганська область). Тепер пошкоджені багатоповерхівки падають цілими під’їздами.

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