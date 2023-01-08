Вибухи у Мелітополі: після "прильотів" здетонував склад БК окупантів

"Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу", - пише градоначальник.

Він додам, що гуркіт тривав декілька годин. Водночас Федоров закликав дочекатися подробиць від Сил оборони України.

Як зазначає місцеве видання "РІА Мелітополь", звуки вибухів особливо голосно могли чути жителі Нового Мелітополя.

Сам завод "Гідромаш" російські загарбники перетворили на свою військову базу.

"На самому заводі зберігався склад БК. Після вибухів ще близько години детонували снаряди", - йдеться у публікації.

На ранок жителі Мелітополя бачили дим над заводом. Також стало відомо, що через вибухову хвилю в будинках поруч із підприємством вилетіли шибки. Ніхто із мирних громадян не постраждав.

Після вибухів на складі БК інтервенти спішно почали виганяти з підприємства своє озброєння, а містом "почалося активне пересування" окупантів.

У мережі було опубліковано фото та відео про потужні вибухи в ніч проти 8 січня у тимчасово захопленому ворогом Мелітополі.