Росіяни знову невдало палять. В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 8 січня було чутно серію гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Росіяни знову невдало палять на окупованих територіях. Ще й так, що детонує та детонує", - зазначив мер.

Федоров вказав, що тепер варто очікувати подробиць від Сил оборони України.

"Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі", - додав міський голова Мелітополя.