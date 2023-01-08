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Росіяни знову невдало палять. В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи, - Федоров

Новость на русском →
Неділя 08 січня 2023 02:04
Росіяни знову невдало палять. В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи, - Федоров Фото: В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 8 січня було чутно серію гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Росіяни знову невдало палять на окупованих територіях. Ще й так, що детонує та детонує", - зазначив мер.

Федоров вказав, що тепер варто очікувати подробиць від Сил оборони України.

"Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі", - додав міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, росіяни у Мелітополі почали перевдягатися в цивільне, щоб таким чином вишукувати місцевих партизанів.

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