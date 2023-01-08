Росіяни знову невдало палять. В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи, - Федоров
Фото: В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи (twitter.com/brewerov)
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 8 січня було чутно серію гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Росіяни знову невдало палять на окупованих територіях. Ще й так, що детонує та детонує", - зазначив мер.
Федоров вказав, що тепер варто очікувати подробиць від Сил оборони України.
"Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі", - додав міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, росіяни у Мелітополі почали перевдягатися в цивільне, щоб таким чином вишукувати місцевих партизанів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.