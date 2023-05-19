Взрывы во Львове: Садовый заявил об атаке "шахедами" и назвал последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали "шахедами", - рассказал он.

По данным Садового, пострадавших из-за атаки нет.

Напомним, в эту ночь, 19 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО.

В частности, в Кривом Роге вследствие ночной вражеской атаки 19 мая есть разрушение на одном из промышленных предприятий, а также вспыхнули пожары. Пострадали два человека, и один из них - в тяжелом состоянии.

Кроме того, силы ПВО сбили все враждебные цели, пытавшиеся атаковать столицу. Добавим, что Киев РФ атакует вторую ночь подряд. По данным Воздушных сил, россияне атакуют Киев чаще всего.