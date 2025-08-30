UA

Вибухи в Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та не тільки: перші наслідки атаки РФ

Вибухи в Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та не тільки: перші наслідки атаки РФ

Фото: наслідки ще уточнюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Вибухи було чути Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі та багатьох інших містах, і вже є перші наслідки.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • Росіяни запустили дрони та "Калібри"
  • Дніпро та область масовано атакували ракети і дрони
  • У Запоріжжі після вибухів проблеми зі світлом

Масована атака дронами та доповнення ракетами

Починаючи з вечора, 29 серпня, росіяни запустили по Україні ударні дрони. Перші фіксації почалися о 17:48 в Сумській області. Далі - сигнал тривоги почав поширюватися і вночі тривогу оголосили вже майже по всій Україні.

Загалом, за цей час звуки вибухів було чути щонайменше у Харкові, Чернігові, Черкасах, Києві, , Дніпрі, Запоріжжі, Луцьку, Івано-Франківську і навіть у Львівській області.

Приблизно о 4 ранку Повітряні сили ЗСУ поінформували, що ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Пізніше стало відомо, що вони летять в напрямку Дніпра та Запоріжжя, після чого було чути вибухи.

Перші наслідки атаки - є проблеми зі світлом

Наразі є перші дані лише щодо останніх двох міст. Зокрема, глава Дніпропетровської ОВА підтвердив масовану атаку росіян по обласному центру та місту Павлоград.

"Область під масованою атакою. Лунають вибухи. Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою", - йдеться у повідомленні о 04:09.

Також низка Telegram-каналів писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло. Проте офіційних підтверджень поки що немає.

Водночас глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що проблеми зі світлом є у місті Запоріжжі.

"В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація", - написав він о 03:58.

Пізніше Федоров додав, що внаслідок масованої атаки РФ - у Запоріжжі зруйновано приватний будинок. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Щодо інших міст, інформації про наслідки обстрілів чи успішну роботу ППО - поки не було.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, що періодично росіяни здійснюють комбіновану атаку по Україні. Ворог в такі ночі застосовує для ударів дрони, ракети і авіабомби.

Зазвичай противник здійснював такі дії раз на кілька тижнів. Однак остання масована атака була всього два дні тому, в ніч на 28 серпня.

Того дня основною метою ворога став Київ. Це був один з наймасштабніших обстрілів РФ по столиці.

В результаті атаки в місті було багато пошкоджень, пожеж, а також загинули 25 осіб, і ще десятки постраждали.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

