Взрывы в Луцке, Запорожье, Днепре и не только: первые последствия атаки РФ

Взрывы в Луцке, Запорожье, Днепре и не только: первые последствия атаки РФ

Фото: последствия еще уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку РФ по Украине. Взрывы были слышны Луцке, Днепре, Запорожье и многих других городах, и уже есть первые последствия.

РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

  • Россияне запустили дроны и "Калибры"
  • Днепр и область массированно атаковали ракеты и дроны
  • В Запорожье после взрывов проблемы со светом

Массированная атака дронами и дополнение ракетами

Начиная с вечера, 29 августа, россияне запустили по Украине ударные дроны. Первые фиксации начались в 17:48 в Сумской области. Далее - сигнал тревоги начал распространяться и ночью тревогу объявили уже почти по всей Украине.

В общем, за это время звуки взрывов были слышны по меньшей мере в Харькове, Чернигове, Черкассах, Киеве, Днепре, Запорожье, Луцке, Ивано-Франковске и даже во Львовской области.

Примерно в 4 утра Воздушные силы ВСУ проинформировали, что враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Позже стало известно, что они летят в направлении Днепра и Запорожья, после чего были слышны взрывы.

Первые последствия атаки - есть проблемы со светом

Сейчас есть первые данные только по последним двум городам - Днепру и Запорожью.

Днепр

В частности, глава Днепропетровской ОГА подтвердил массированную атаку россиян по областному центру и городу Павлоград.

"Область под массированной атакой. Раздаются взрывы. Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем. Угроза сохраняется. Будьте в безопасном месте до отбоя", - говорится в сообщении в 04:09.

Также ряд Telegram-каналов писали, что в Днепре после вражеской атаки частично исчез свет. Однако официальных подтверждений пока нет.

Запорожье

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил, что проблемы со светом есть в городе Запорожье.

"В Запорожье на некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - написал он в 03:58.

Позже Федоров добавил, что в результате массированной атаки РФ - в Запорожье разрушен частный дом. Информация о пострадавших пока уточняется.

Относительно других городов, информации о последствиях обстрелов или успешной работе ПВО - пока не было.

Массированные атаки РФ

Напомним, что периодически россияне осуществляют комбинированную атаку по Украине. Враг в такие ночи применяет для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

Обычно противник совершал такие действия раз в несколько недель. Однако последняя массированная атака была всего два дня назад, в ночь на 28 августа.

В тот день основной целью врага стал Киев. Это был один из самых масштабных обстрелов РФ по столице.

В результате атаки в городе было много повреждений, пожаров, а также погибли 25 человек, и еще десятки пострадали.

Подробнее о последствиях обстрела столицы - читайте в материале РБК-Украина.

