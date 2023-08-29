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Вибухи в Криму: з'явилися супутникові знімки наслідків

Вівторок 29 серпня 2023 17:21
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Вибухи в Криму: з'явилися супутникові знімки наслідків Ілюстративне фото: з'явилися супутникові знімки наслідків вибухів у Криму (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні на заході окупованого Криму, в селі Оленівка, пролунали вибухи. У мережі з'явилися знімки наслідків події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Так, на супутникових знімках сервісу Planet.com видно невідомі об'єкти та сліди від автомобільної техніки в районі Оленівки.

Повідомляється, що спалах у цьому районі також зафіксували супутники NASA.

Вибухи у Криму

РБК-Україна повідомляло, що у вівторок неподалік Оленівки пролунав глухий вибух, після якого піднявся густий дим. Після цього до місця події вирушили карети швидкої допомоги.

При цьому радник так званого голови Криму Олег Крючков заявив, що в районі Оленівки нібито горіла трава.

Нагадаємо, що 23 серпня біля села Оленівка українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400.

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