Взрывы в Крыму: появились спутниковые снимки последствий

Сегодня на западе оккупированного Крыма, в селе Оленевка, прозвучали взрывы. В сети появились снимки последствий происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

Так, на спутниковых снимках сервиса Planet.com видны неизвестные объекты и следы от автомобильной техники в районе Оленевки.

Сообщается, что возгорание в этом районе также зафиксировали спутники NASA.

Взрывы в Крыму

РБК-Украина сообщало, что во вторник неподалеку от Оленевки прозвучал глухой взрыв, после которого поднялся густой дым. После этого к месту происшествия направились кареты скорой помощи.

При этом советник так называемого главы Крыма Олег Крючков заявил, что в районе Оленевки якобы горела трава.

Напомним, что 23 августа возле села Оленевка украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400.

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