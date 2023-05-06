UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи в Криму. Окупанти заявили про нібито перехоплення балістичної ракети "Грім-2"

Фото: окупанти назвали причину вибуху в Криму (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Росіянам в окупованому Криму сьогодні примарилось знищення балістичної ракети з нібито українського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Зазначимо, в другій половині дня в окупованому Севастополі чули вибух.

"Над Кримом силами ППО збито балістичну ракету, запущену українським ОТРК "Грім-2". Руйнувань і постраждалих немає", - заявив після цього Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що ОТРК "Грім-2" не перебуває на озброєнні Збройних сил України. Також за час війни не було жодного офіційного повідомлення про застосування цього комплексу українськими силами.

Однак, на сьогодні відомо, що ОТРК "Грім-2" перебуває у стадії розробки з 2013 року. А на параді у 2018 році був продемонстрований один зі зразків комплексу. Згідно з відкритими даними, ракета ОТРК "Грім-2" здатна влучати у цілі на відстані від 280 км до 500 км.

Нагадаємо, вибухи у Севастополі не єдині, які сьогодні чули в окупованому Криму. Вранці була інформація про вибухи Красногвардійському районі, а місцеві жителі повідомляли про дим.

Крім того, після вибухів в Криму окупаційна влада тимчасово закривала рух через так званий Керченський міст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВибух