Вибухи у Криму: атаковано ремонтний батальйон РФ, багато поранених

Під час вибухів у Красногвардійському районі в Криму було атаковано ремонтний батальйон Міноборони РФ. Шістьох окупантів було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Шістьох військових поранено в Червоногвардійському районі Криму в результаті ракетної атаки на ремонтний батальйон МО РФ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють джерела ASTRA у медичних службах анексованого Криму, напередодні вранці до Красногвардійської ЦРЛ з різними пораненнями було госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону Міноборони РФ.

Як уточнюється, поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучення по їх розташуванню невстановлених ракет.

"Пошкоджено одну з будов розташування. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів", - додають у Telegram-каналі.

Вибухи в Красногвардійському районі Криму

Вранці 25 липня у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Додамо, що сьогодні, 26 липня, в Криму також повідомляють про "бавовну". Так, вибухи сталися в Красноперекопську, а в Севастополі та Балаклаві, крім них, повідомляють і про стрілянину та пуски ракет.