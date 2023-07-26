У Криму чують вибухи й пуски ракет, у небі авіація окупантів

У Криму лунають вибухи та стрілянина в середу, 26 липня. Про "бавовну" повідомляють у Красноперекопську, а в Севастополі та Балаклаві, крім них, повідомляють і про стрілянину та пуски ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Красноперекопськ

У Красноперекопську повідомляють про вибухи. Окупанти підняли в небо авіацію.

"Щось незрозуміле твориться в Красноперекопську. Чути вибухи, літають гелікоптери та літаки", - йдеться у повідомленні.

Севастополь та Балаклава

У Севастополі, за даними Telegram-каналу, місцеві жителі "теж хвилюються", бо чують незрозумілі вибухи.

"Що за бавовни?", - запитують риторичне питання в Telegram-каналі ЧП/Севастополь.

Крім того, у Балаклаві та Севастополі повідомляють про звуки стрілянини та пуски ракет.

"10 хвилин тому жителі Балаклави чули звуки, схожі на запуски ракет", - уточнює "Кримський вітер".

Вибухи у Криму

У Криму постійно лунають вибухи або відбуваються атаки дронів. Так, буквально вранці 25 липня в Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

А вранці у понеділок, 24 липня, стало відомо про атаку дронів на анексований Крим. Спочатку повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.