В окупованому Криму пролунали вибухи
Зранку 25 липня у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на тлі вибухів у Криму окупанти в Севастополі зупинили рух пасажирського морського транспорту "до розпорядження".
Оновлено 10:44
За інформацією жителів, у Первомайському районі також чути вибухи.
Оновлено 10:54
Повідомляють, що сьогоднішні вибухи у Червоногвардійському районі - це нібито розмінування територій після вчорашнього прильоту по складу боєприпасів.
Фото: розташування районів Криму на мапі
Вибухи у Криму
Нагадаємо, 22 липня, у Червоногвардійському районі Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада відразу заявила про "наліт безпілотників".
Пізніше повідомлялося про "приліт" до нафтобази та російський склад, який розташований на аеродромі у селищі Жовтневе. У ЗСУ підтвердили удар по Криму.
24 липня в окупованому російськими військами Криму знову пролунали вибухи. Повідомляють про влучення у військові об'єкти. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання в склад боєприпасів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.