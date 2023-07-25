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В окупованому Криму пролунали вибухи

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Крим, Вівторок 25 липня 2023 10:40
В окупованому Криму пролунали вибухи Фото: в окупованому Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зранку 25 липня у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на тлі вибухів у Криму окупанти в Севастополі зупинили рух пасажирського морського транспорту "до розпорядження".

Оновлено 10:44

За інформацією жителів, у Первомайському районі також чути вибухи.

Оновлено 10:54

Повідомляють, що сьогоднішні вибухи у Червоногвардійському районі - це нібито розмінування територій після вчорашнього прильоту по складу боєприпасів.

В окупованому Криму пролунали вибухи

Фото: розташування районів Криму на мапі

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 22 липня, у Червоногвардійському районі Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада відразу заявила про "наліт безпілотників".

Пізніше повідомлялося про "приліт" до нафтобази та російський склад, який розташований на аеродромі у селищі Жовтневе. У ЗСУ підтвердили удар по Криму.

24 липня в окупованому російськими військами Криму знову пролунали вибухи. Повідомляють про влучення у військові об'єкти. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання в склад боєприпасів.

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