Вибухи в Києві: Росія знову атакує дронами
Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
У Києві прогриміли вибухи пізно ввечері 30 липня на тлі триваючої атаки ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Так, російські війська продовжують здійснювати терористичні акти проти мирних українських міст.
З вечора 30 липня противник розпочав чергову атаку за допомогою ударних безпілотників.
Після 23:00 в Києві пролунали звуки вибухів, мер Києва повідомив про роботу ППО.
"Залишайтеся в укриттях", - закликав міський голова.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках.
- групи ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку Київщини;
- група ударних БпЛА на Полтавщині курс Київщину;
- групи ударних БпЛА на Київщині курс західний;
- м.Київ - ударні БпЛА в напрямку міста;
- група ударних БпЛА на Житомирщині курс південно-західний.