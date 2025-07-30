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Вибухи в Києві: Росія знову атакує дронами

Київ, Середа 30 липня 2025 23:15
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Вибухи в Києві: Росія знову атакує дронами Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Києві прогриміли вибухи пізно ввечері 30 липня на тлі триваючої атаки ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Так, російські війська продовжують здійснювати терористичні акти проти мирних українських міст.

З вечора 30 липня противник розпочав чергову атаку за допомогою ударних безпілотників.

Після 23:00 в Києві пролунали звуки вибухів, мер Києва повідомив про роботу ППО.

"Залишайтеся в укриттях", - закликав міський голова.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках.

  • групи ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку Київщини;
  • група ударних БпЛА на Полтавщині курс Київщину;
  • групи ударних БпЛА на Київщині курс західний;
  • м.Київ - ударні БпЛА в напрямку міста;
  • група ударних БпЛА на Житомирщині курс південно-західний.

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