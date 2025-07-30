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Взрывы в Киеве: Россия снова атакует дронами

Киев, Среда 30 июля 2025 23:15
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Взрывы в Киеве: Россия снова атакует дронами Иллюстративное фото: спасатели во время атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве прогремели взрывы поздно вечером 30 июля на фоне продолжающейся атаки ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Так, российские войска продолжают совершать террористические акты против мирных украинских городов. С вечера 30 июля противник начал очередную атаку с помощью ударных беспилотников.

После 23:00 в Киеве раздались звуки взрывов, мэр Киева сообщил о работе ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях", - призвал городской голова.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в Киевской ОГА.

Атака на Украину

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что группы ударных дронов движутся в нескольких направлениях. В частности, вражеские дроны зафиксированы на Черниговщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Кировоградщине, Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине.

Наибольшее скопление БпЛА зафиксировано на направлениях в Киевскую область и самого города Киева. Часть дронов движется из Черниговской и Полтавской областей в направлении Киевщины, другие - уже находятся над Киевской областью и держат курс на запад. Есть сообщения о движении ударных БпЛА непосредственно в направлении столицы.

Кроме того, вражеские дроны замечены:

  • на Житомирщине (движутся на юго-западное направление);
  • Ровенской области (на юг);
  • Черкасской области (запад/юг);
  • Кировоградской области (в сторону Черкасской области и северного направления);
  • на Херсонщине и севере Николаевщины группы БпЛА движутся на запад.

В восточной части Днепропетровской области также зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Полтавщины.

Силы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и придерживаться официальных сообщений.

Напомним, в ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по исправительной колонии вблизи села Беленькое в Запорожской области. В результате атаки погибли 16 человек, еще 43 получили ранения. По данным, оккупанты сбросили на территорию учреждения четыре управляемые авиабомбы.

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