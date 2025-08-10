Вибухи і пожежі: ЗСУ завдали удару по НПЗ у Саратовській області

Атака на НПЗ в Туапсе

В ніч на 14 березня в російському Туапсе пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів та "приліт" по місцевому нафтопереробному заводу. На об'єкті сталася пожежа.

Варто зазначити, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. Завод також був атакований у листопаді минулого року.

Як зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, цей завод входить до числа найбільших в Росії, має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. За його словами, НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.